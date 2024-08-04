На Олимпиаде разгорается трансгендерный скандал из-за африканского боксёра

Мужчина, называющий себя женщиной, Иман Хелиф положил начало незатухающему скандалу в Париже. Генеральный секретарь Алжирского олимпийского комитета Кейреддин Барбари заявил 2 августа, что подал жалобу на травлю Иман и связался с МОК, чтобы "защитить боксера".