На Олимпиаде разгорается трансгендерный скандал из-за африканского боксёра

Мужчина, называющий себя женщиной, Иман Хелиф положил начало незатухающему скандалу в Париже. Генеральный секретарь Алжирского олимпийского комитета Кейреддин Барбари заявил 2 августа, что подал жалобу на травлю Иман и связался с МОК, чтобы "защитить боксера".
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