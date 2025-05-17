Сами роют себе могилу: ЕС и Британия пригрозили РФ полным торговым эмбарго. Почему санкции ударят бумерангом по Европе — узнали у экспертов

ЕС и Британия могут ввести в отношении Москвы крупные пошлины и даже полномасштабное торговое эмбарго, если западные лидеры не будут удовлетворены результатами переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле, сообщило Politico со ссылкой на европейских чиновников.
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