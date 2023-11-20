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Мировое обозрение

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Найем отчитался о трёхуровневой защите украинской энергетики от ракет и дронов. Бетон и мешки с песком

Найем отчитался о трёхуровневой защите украинской энергетики от ракет и дронов. Бетон и мешки с песком

Энергетика Украины получила три уровня защиты от ракет и дронов. Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины согласовало все проектные решения с Генеральным штабом Вооружённых сил и ГСЧС.

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