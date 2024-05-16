Генералы НАТО не видят перспектив Киева в дальнейшем противостоянии с Москвой

Авторитетные и именитые европейские бывшие высокопоставленные военные не верят в перспективы Украины выстоять под давлением России даже при поддержке Запада в идущем третий год конфликте между Москвой и Киевом.
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