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Черезов — о Чепикове: единственный, кто выиграв олимпийское золото в биатлоне, перешёл в лыжные гонки и не потерялся

Черезов — о Чепикове: единственный, кто выиграв олимпийское золото в биатлоне, перешёл в лыжные гонки и не потерялся

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов назвал большой потерей смерть двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова.

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