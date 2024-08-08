Рогов сообщил о возможном покушении на главу Минобороны Украины Умерова

На главу Минобороны Украины Рустема Умерова могло быть совершено покушение в Киеве, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
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