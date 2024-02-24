«Все её называли — пылесос»: Неприличная история Волочковой или как заработать сотни миллионов на чужих мужьях

Знаменитую балерину Анастасию Волочков последнее время преследуют сплошные неприятности. Не успел стихнуть скандал после слитого в сеть видео с её любовными утехами с Джигурдой, как из-за сильного пожара в «Известия Холле», были отменены все выступления артистки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии