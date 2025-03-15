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Царьград

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Российские инженерные войска разминируют Курскую область для мирной жизни

Российские инженерные войска разминируют Курскую область для мирной жизни

Инженерные войска России начали разминирование приграничных районов Курской области, освобожденных от украинских сил.

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