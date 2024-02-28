Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

Американский журналист Такер Карлсон 27 фераля в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана обвинил правительство США в слежке за ним и «сливе» информации о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом в России.
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