Такер Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом

Американский журналист Такер Карлсон 27 фераля в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана обвинил правительство США в слежке за ним и «сливе» информации о его встрече с экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом в России.