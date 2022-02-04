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"Считаю, что было лоббирование": мелкие АЗС остались без автогаза в Актобе (видео)

"Считаю, что было лоббирование": мелкие АЗС остались без автогаза в Актобе (видео)

Владельцы мелких автозаправок в Актобе остались без сжиженного газа. Как оказалось, весь объем топлива, выделенного на регион, был распределен между крупными реализаторами.

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