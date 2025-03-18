Корнелиу Попович – о канале М3: «Инициатива со скрытыми корнями»

Бывший министр образования Корнелиу Попович критикует инициативу по запуску русскоязычного общественного канала М3, утверждая, что это не новая идея, а заранее подготовленное решение без реальных консультаций с общественностью.
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