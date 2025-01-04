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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Брюйне о результатах «Ман Сити»: «Все говорили, что мы постоянно выигрываем, что это должно быть легко. Но это не так. Теперь лучше понимаем, насколько это тяжело»

«Горожане» выиграли лишь 3 из 15 последних матчей. 4 января команда Пепа Гвардиолы обыграла «Вест Хэм» (4:1).

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