Bloomberg: Британия столкнулась с самой сложной финансовой проблемой

Все партии в преддверии парламентских выборов должны быть честны при обсуждении болезненной финансовой проблемы, с которой неминуемо столкнется следующий кабинет правительства Великобритании: объем госдолга приближается к 100%, а экономика растет небольшими темпами, заявил агентству Bloomberg директор лондонского Института финансовых исследований Пол Джонсон.