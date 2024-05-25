Bloomberg: Британия столкнулась с самой сложной финансовой проблемой

Все партии в преддверии парламентских выборов должны быть честны при обсуждении болезненной финансовой проблемы, с которой неминуемо столкнется следующий кабинет правительства Великобритании: объем госдолга приближается к 100%, а экономика растет небольшими темпами, заявил агентству Bloomberg директор лондонского Института финансовых исследований Пол Джонсон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии