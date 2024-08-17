Из Рязанской области выдворили ещё 6 иностранцев

4 уроженца Средней Азии неоднократно нарушали миграционное законодательство. Депортации подлежали двое граждан страны ближнего зарубежья, которые отбыли срок наказания за кражи и незаконный оборот наркотиков.
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