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Слишком хорошо, чтобы не быть правдой

Слишком хорошо, чтобы не быть правдой

ЮРИЙ  СЕЛИВАНОВ Объективные закономерности мирового развития не оставляют ведущим державам планеты чересчур большого пространства для геополитического маневра.

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Комментарии
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степан дунов
Чем быстрее  эта тройка порешает мировые проблемы тем  стабильнее и надежнее будет мир на земле.
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17 час.
Алексей Горшков
Боюсь и предположить, но похоже, что, принимая во внимание, что Трамп стал президентом США, и его, несмотря на все его крутые меры, до сих пор не грохнули - само Deep state (&quot;глубинное государство&quot;) на сторону адекватных политиков встало, насмотревшись на &quot;выкрутасы&quot; ими же усаженных во власть ИДИОТОВ из демпартии США (их Трамп УЖЕ победил) и политической верхушки Европы (это ему ещё предстоит, но при поддержке &quot;глубинного государства&quot; он и это сделает - НА ТО ОН ИМ И ПОСТАВЛЕН) ! Это, вроде бы, и не было нашей задачей, хотя - как знать... А европейские ДЕГЕНЕРАТЫ в ближайшее время - без помощи США и Deep state - САМИ СЕБЯ СОЖРУТ !!!
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15 час.
Наталья Волкова
Не верю никому!
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8 час.
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