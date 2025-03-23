ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ Объективные закономерности мирового развития не оставляют ведущим державам планеты чересчур большого пространства для геополитического маневра.
Слишком хорошо, чтобы не быть правдой
Комментарии
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степан дунов
Чем быстрее эта тройка порешает мировые проблемы тем стабильнее и надежнее будет мир на земле.
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17 час.
Алексей Горшков
Боюсь и предположить, но похоже, что, принимая во внимание, что Трамп стал президентом США, и его, несмотря на все его крутые меры, до сих пор не грохнули - само Deep state ("глубинное государство") на сторону адекватных политиков встало, насмотревшись на "выкрутасы" ими же усаженных во власть ИДИОТОВ из демпартии США (их Трамп УЖЕ победил) и политической верхушки Европы (это ему ещё предстоит, но при поддержке "глубинного государства" он и это сделает - НА ТО ОН ИМ И ПОСТАВЛЕН) ! Это, вроде бы, и не было нашей задачей, хотя - как знать... А европейские ДЕГЕНЕРАТЫ в ближайшее время - без помощи США и Deep state - САМИ СЕБЯ СОЖРУТ !!!
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15 час.
Наталья Волкова
Не верю никому!
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8 час.
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