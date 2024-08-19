На Украине Россия воюет за правое дело. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ставший гражданином России бывший сержант ВВС США Уилл «Бостон» Пуэлло, сейчас – боец российской группировки войск «Центр» и получивший позывной «Бостон».
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