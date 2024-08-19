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Американский военный перешел на сторону России

Американский военный перешел на сторону России

На Украине Россия воюет за правое дело. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ставший гражданином России бывший сержант ВВС США Уилл «Бостон» Пуэлло, сейчас – боец российской группировки войск «Центр» и получивший позывной «Бостон».

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