Власти Латвии угрожают российским гражданам репрессиями за участие в выборах президента РФ

После «борьбы» с беззащитными стариками, которым внезапно были аннулированы бессрочные виды на жительство, латвийские власти принялись за ограничения и репрессии в отношении остальных граждан России, проживающих на территории ЛР.
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