Заноза
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Заноза

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Власти Латвии угрожают российским гражданам репрессиями за участие в выборах президента РФ

Власти Латвии угрожают российским гражданам репрессиями за участие в выборах президента РФ

После «борьбы» с беззащитными стариками, которым внезапно были аннулированы бессрочные виды на жительство, латвийские власти принялись за ограничения и репрессии в отношении остальных граждан России, проживающих на территории ЛР.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
латвию как государство пора уничтожить без жалости
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Долбогномы
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12 час.

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