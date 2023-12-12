Суп из бычьих хвостов: блюдо, которое согреет всех гостей

Вкусная замена скучным щам и бульонам Суп из бычьих хвостов Что нам понадобится: (для бульона) — Бычьи хвосты — 2 кг — Вода — 7 л — Репчатый лук — 250 г — Морковь — 200 г — Соль по вкусу (букет гарни) — Лавровый лист — 2 г — Тимьян — 5 г — […].