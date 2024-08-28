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Сбои зафиксированы в работе социальной сети Х

Сбои зафиксированы в работе социальной сети Х

Пользователи Сети из разных стран пожаловались на работу соцсети X* (бывшая Twitter). Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

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