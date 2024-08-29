Геннадий Бережнов

ВСУ терпят неудачи на фронте потому, что западные партнеры Киева не принимают «важные решения». Так ты бандеровец забыл сколько вы убили людей на ЛДНР, забыл, что влезли в Курскую область и сколько погибли мирных людей. Сегодня ты падаль верещишь и винишь Запад. А сами то на что годны, побираться по Гейропе да врать ежедневно. Ты знаешь где твоё место, время неумолимо!