Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят неудачи на фронте из-за того, что западные партнеры Киева не принимают «важные решения».
Глава МИД Украины обвинил Запад в провалах ВСУ на фронте
Комментарии
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Геннадий Бережнов
ВСУ терпят неудачи на фронте потому, что западные партнеры Киева не принимают «важные решения». Так ты бандеровец забыл сколько вы убили людей на ЛДНР, забыл, что влезли в Курскую область и сколько погибли мирных людей. Сегодня ты падаль верещишь и винишь Запад. А сами то на что годны, побираться по Гейропе да врать ежедневно. Ты знаешь где твоё место, время неумолимо!
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20 час.
Серж Южанин
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19 час.
карла карлова
Типичный хохлядский подход к любому делу и к любой проблеме ....это -дай,дай,дай и бесплатно и виноваты во всем все,но только не они сами.Какой-то хреновый гнилой народец,но зато сколько понтов и самомнения ничем не подкрепленные.
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18 час.
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