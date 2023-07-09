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Что будет с Одессой и Николаевым?

Что будет с Одессой и Николаевым?

АНАТОЛИЙ  УРСИДА Часть первая. Давайте проясним, какие начальные цели, то есть так называемые цели первого этапа, преследовали американцы, обеспечивая с помощью продажной украинской элиты полный контроль над Украиной.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Когда-то евро-фашизм придётся окончательно ПРИПЕЧАТАТЬ к бетону! НАВЕЧНО!!!
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19 час.
AK
Andrey Korolkevic
Россия слишком много ошибок сделала в прошлом,чтобы допустить их в будущем..полумеры это проигрыш...
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18 час.
лл
лина любимцева
А я так подозреваю. что Россия хочет замириться на ТОМ ЭТАПЕ, КОТОРОМ НАХОДИТСЯ  СЕЙЧАС. И на том закончить...
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