Что будет с Одессой и Николаевым?

Россия слишком много ошибок сделала в прошлом,чтобы допустить их в будущем..полумеры это проигрыш...

лл

лина любимцева

А я так подозреваю. что Россия хочет замириться на ТОМ ЭТАПЕ, КОТОРОМ НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС. И на том закончить...