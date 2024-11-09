В МЧС рассказали о новом типе мошенничества

В России появились мошенники, которые ходят по домам и квартирам, представляются сотрудниками МЧС и продают пожарные извещатели по завышенным ценам, сообщила пресс-служба ведомства 9 ноября в своем Telegram-канале.
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