В Санкт-Петербурге 3 апреля ожидается до +13 градусов

Осадков в Северной столице не предвидится В предстоящий четверг, 3 апреля, в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, которая не принесет с собой каких-либо осадков, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
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