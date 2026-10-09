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Регионы России

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Погиб председатель участковой избирательной комиссии в Херсонской области в результате атаки беспилотников

Погиб председатель участковой избирательной комиссии в Херсонской области в результате атаки беспилотников

В Херсонской области 8 октября вследствие атаки украинских беспилотников погибла председатель участковой избирательной комиссии №47 из Алешкинского округа Елена Литвиненко.

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