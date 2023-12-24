Боррель: Предстоящие выборы в ЕП могут оказаться судьбоносными

Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель поделился мнением, в соответствии с которым предстоящие выборы в Европарламент могут стать настолько же судьбоносными, как и президентская гонка, которая состоится в Соединенных Штатах Америки.