Боррель: Предстоящие выборы в ЕП могут оказаться судьбоносными

Глава дипломатии Европейского Союза (ЕС) Жозеп Боррель поделился мнением, в соответствии с которым предстоящие выборы в Европарламент могут стать настолько же судьбоносными, как и президентская гонка, которая состоится в Соединенных Штатах Америки.
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