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В России создали краситель для визуализации опухоли головного мозга при операции

В России создали краситель для визуализации опухоли головного мозга при операции

Сотрудники лаборатории органического синтеза Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали устойчивый аналог препарата, который окрашивает опухолевые ткани, позволяя хирургам их безошибочно находить и удалять.

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