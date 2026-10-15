Greenland denied a claim by U.S. President Donald Trump on Wednesday that "massive" resource exploration is about to begin in Greenland.
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