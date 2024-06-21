Интересная жизнь с Vera Star Всероссийское общество слепых и малоприметный подвал многоквартирного дома привлекли внимание силовиков и общественников.
Мигранты захватили отделение общества слепых и построили в подвале целый город кишащий преступными элементами
Комментарии
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Марина Петрова
Наказать и жестко тех, кто первым заявил, что нам нужны мигранты. И мы знаем этих людей. Большинство из них сейчас у власти занимают немаленькие посты. Под суд этих людишек, которые желают развалить страну.
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13 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Держит его наш"горячо любимый и не сменяемый",а как звать его вы знаете его уже 30 лет,вот куда он нас доведет это вопрос.Можно не сомневаться что об этом рассаднике нелегальной миграции силовики давно в курсе. Судя по тому как обустроен быт в поземном городе, это место функционирует уже очень давно и не знать о нем в миграционной службе просто не могли. Почему в это место до сих пор не наведались люди в масках, вопрос конечно интересный, хотя ответ лежит на поверхности - недавнее задержание тамошнего начальника паспортно-визового сервиса говорит само за себя.
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9 час.
Светлана Ефименко
ПРОСТО УЖАС ВО ЧТО ПРЕВРАЩАЮТ нашу страну ЭТИ АЗИАТСКИЕ НАРОДЫ! ТАКОЕ ВПИЧЕТЛЕНИЕ ЧТО ОНИ НАС ХОТЯТ ПОРАБОГАТИТЬ!? ОНИ В МОСКВЕ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ ВЫСТУПАЛИ " ВОН РУССКИХ МЫ БУДЕМ ПРАВИТЬ РОССИЕЙ!" ПОЛИЦИЯ ИХ НЕ ТРОГАЛА БЫЛ ТАКОЙ ПРИКАЗ ЧЕМ КОНЧИЛОСЬ НЕ ЗНАЮ. НО СЕЙЧАС ВРОДИ БЫ НИ ЧЕГО НЕ СЛЫШНО ПОПРЯТАЛИСЬ И ОБЛАВЫ НА НИХ УСТРАИВАЮТ! ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 МЕТРОВ! НО СМОТРЮ У НАС ВО ДВОРЕ НОВЕНЬКАЯ СЕМЬЯ ТАДЖИКОВ 5 ДЕТЕЙ И В ПОЛОЖЕНИИ ЭТО , Я ДУМАЮ УЖЕ ДОБИЛИСЬ ДОТАЦИЙ НА ДЕТЕЙ!? АК ЧЕЕЗ ГРАНИЦУ ПРОСКОЧИЛИ? ВОТ ТЕБЕ И ЗАСЛОН! РАЗГОВОР БЫЛ ЧТО ДУМА ПРИНИМАЕТ ЗАКОН КТО ДЕЛАЕТ ИМ ДОКУМЕНТЫ 3 ЧЕЛ ДО 5 ЛЕТ С ГОВОРОМ БОЛЬШЕ ДО 7 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НО ЗАМОЛЧАЛИ СКОРЕЙ ВСЕГО В ДУМЕ ЕСТЬ ПОКРОВИТЕЛИ ЭТИХ БАНД! И КОГДА ВСЕМУ БЕЗОБРАЗИЮ ПРИДЕТ КОНЕЦ!
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9 час.
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