Мигранты захватили отделение общества слепых и построили в подвале целый город кишащий преступными элементами

Марина Петрова Наказать и жестко тех, кто первым заявил, что нам нужны мигранты. И мы знаем этих людей. Большинство из них сейчас у власти занимают немаленькие посты. Под суд этих людишек, которые желают развалить страну.

ЕА Евгений Алексеенко Держит его наш"горячо любимый и не сменяемый",а как звать его вы знаете его уже 30 лет,вот куда он нас доведет это вопрос.Можно не сомневаться что об этом рассаднике нелегальной миграции силовики давно в курсе. Судя по тому как обустроен быт в поземном городе, это место функционирует уже очень давно и не знать о нем в миграционной службе просто не могли. Почему в это место до сих пор не наведались люди в масках, вопрос конечно интересный, хотя ответ лежит на поверхности - недавнее задержание тамошнего начальника паспортно-визового сервиса говорит само за себя.