БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Парадом Победы — по Вашингтону. Удар, от которого Штаты не скоро оправятся

Парадом Победы — по Вашингтону. Удар, от которого Штаты не скоро оправятся

Танки, ушедшие с Красной площади на передовую, — далеко не самое страшное Сергей Ищенко На фото: оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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