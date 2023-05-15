Парадом Победы — по Вашингтону. Удар, от которого Штаты не скоро оправятся

Танки, ушедшие с Красной площади на передовую, — далеко не самое страшное Сергей Ищенко На фото: оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.