Бывший полузащитник ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин в интервью «СЭ» объяснил, почему пока не готов включить Ивана Облякова в тройку лучших футболистов чемпионата России.
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