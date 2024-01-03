Главе ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту смертельного ранения мужчины в Санкт-Петербурге

Главным следственным управлением СК России по г. Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, причинившего в ходе конфликта ножевые ранения отцу, который через непродолжительное время скончался в медицинском учреждении (ст.
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