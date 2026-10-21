Президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время может пойти на разрыв отношений с Украиной. Об этом военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер 20 октября заявил в эфире YouTube-канала .
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