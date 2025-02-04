⚡️⚡️ Силы ПВО за ночь уничтожили украинскую ракету большой дальности «Нептун» над Азовским морем Минобороны России.
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⚡️⚡️ Силы ПВО за ночь уничтожили украинскую ракету большой дальности «Нептун» над Азовским морем Минобороны России.