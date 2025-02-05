Глава Вадского округа Иван Ураев рассказал журналистам о своей работе

Местное самоуправление – наиболее близкий к людям уровень власти. Именно от главы МСУ, его хозяйственных способностей и отношения к людям зависит, будет ли жизнь во вверенном ему округе комфортной, останутся ли там работать жители или поедут искать лучшей доли.