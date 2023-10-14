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В МИД заявили о заблуждениях США в способности давить на РФ без вреда себе

В МИД заявили о заблуждениях США в способности давить на РФ без вреда себе

Замглавы российской делегации Константин Воронцов 14 октября на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что вера США и их союзников в способность давить на Россию без ущерба для себя является опасным заблуждением.

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