Лавров и глава МИД Бразилии обговорили двусторонние отношения

t.me/МИД России Глава российского МИД Сергей Лавров обговорил с бразильским коллегой Мауру Виейрой двусторонние межгосударственные контракты, а также предстоящее участие лидера южноамериканской страны Луиса Инасиу Лулы да Силва в торжественных мероприятиях, которые посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.