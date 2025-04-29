Переосмыслено происхождение домашних кошек

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Современные домашние кошки могли появиться благодаря ритуальным жертвоприношениям в Древнем Египте. К такому выводу пришли исследователи из университетов Эксетера и Рима, результаты работы опубликованы на платформе bioRxiv и ждут рецензирования.