Переосмыслено происхождение домашних кошек

Современные домашние кошки могли появиться благодаря ритуальным жертвоприношениям в Древнем Египте. К такому выводу пришли исследователи из университетов Эксетера и Рима, результаты работы опубликованы на платформе bioRxiv и ждут рецензирования.
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