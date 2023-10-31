В Ботсване бегемот напал на туристов и прокусил дверь их джипа

Туристы в Ботсване, решившие устроить фотосессию с отдыхавшим в ручье бегемотом, чуть не стали жертвой опасного животного – разъяренное млекопитающее выскочило из воды и атаковало джип, в котором сидели вооруженные камерами люди.
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