Британцы стыдят Трампа за «предательство» Украины, но Стармер летит в Вашингтон с пустыми руками

Британская The Guardian пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились продемонстрировать «объединенное лидерство в поддержку Украины», когда они встретятся отдельно с Дональдом Трампом на этой неделе.
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