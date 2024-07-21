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Снукерист.ру

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Трамп доминирует после первой сессии в финале Shanghai Masters 2024

Трамп доминирует после первой сессии в финале Shanghai Masters 2024

Джадд Трамп обыгрывает Шона Мерфи по итогам первой сессии в захватывающем финале на турнире Shanghai Masters 2024, сообщает WST Джадд Трамп и Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости и результаты Shanghai Masters 2024 Shanghai Masters 2024.

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