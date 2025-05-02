Стартовала экспериментальная бета обновления 1.55 асинхронной загрузки для Eu...

Стартовала экспериментальная бета обновления 1.55 асинхронной загрузки для Euro Truck Simulator 2Продолжая развиваться и расширять мир Euro Truck Simulator 2, мы постоянно ищем способы улучшить производительность, стабильность и общее впечатление от вождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)