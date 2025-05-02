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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Стартовала экспериментальная бета обновления 1.55 асинхронной загрузки для Eu...

Стартовала экспериментальная бета обновления 1.55 асинхронной загрузки для Eu...

Стартовала экспериментальная бета обновления 1.55 асинхронной загрузки для Euro Truck Simulator 2Продолжая развиваться и расширять мир Euro Truck Simulator 2, мы постоянно ищем способы улучшить производительность, стабильность и общее впечатление от вождения.

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