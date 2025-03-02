Прокуратура Петербурга проверит детсад из-за жалоб на методы воспитания

Прокуратура начала проверку в детском саду из-за сообщений о недопустимых методах воспитания. Работники ведомства оценят соблюдение законодательства и норм профессиональной этики, опросят сотрудников и родителей воспитанников.
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