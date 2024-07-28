Путин высказался о возможности размещения ракет США в Германии

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии.