Путин высказался о возможности размещения ракет США в Германии

Российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение РСМД в случае появления американских ракет в Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии