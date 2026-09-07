Администрацию Курского района оштрафовали за повреждение «Бесединского городища»

Штраф в 100 тысяч рублей назначен администрации Курского района за повреждение федерального памятника археологии «Бесединское городище» при строительстве дороги.
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