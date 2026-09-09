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ИА Регнум

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19-летняя китаянка напугала мир на ЧМ по баскетболу своим ростом

19-летняя китаянка напугала мир на ЧМ по баскетболу своим ростом

Сборная США по баскетболу разгромила китайскую команду со счетом 94:61 в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.

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