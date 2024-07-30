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Белоусов предупредил Остина, что Украина и США рискуют неуправляемой эскалацией

Белоусов предупредил Остина, что Украина и США рискуют неуправляемой эскалацией

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином 12 июля направил главе Пентагона «очень серьёзное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий киевского режима и Белого дома.

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