Белоусов предупредил Остина, что Украина и США рискуют неуправляемой эскалацией

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в разговоре с американским коллегой Ллойдом Остином 12 июля направил главе Пентагона «очень серьёзное предостережение» о возможности неуправляемой эскалации из-за действий киевского режима и Белого дома.
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