Starliner готовится вернуться на Землю

Starliner CST-100, пристыкованный к модулю Harmony МКС / © NASA Одновременно с этими испытаниями экипаж Starliner — астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс — проверили систему водоснабжения и внутреннее давление корабля после зажигания двигателей.
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