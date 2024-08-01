Starliner готовится вернуться на Землю

Starliner CST-100, пристыкованный к модулю Harmony МКС / © NASA Одновременно с этими испытаниями экипаж Starliner — астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс — проверили систему водоснабжения и внутреннее давление корабля после зажигания двигателей.