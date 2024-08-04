Так у кого проблемы с Су-57? Знакомьтесь: очередной желающий пройтись по крыльям Су-57, некто Питер Сучиу из Мичигана.
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Так у кого проблемы с Су-57? Знакомьтесь: очередной желающий пройтись по крыльям Су-57, некто Питер Сучиу из Мичигана.
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