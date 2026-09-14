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Пока одни полки окружают Орехов, другие выдвигаются на Запорожье

Пока одни полки окружают Орехов, другие выдвигаются на Запорожье

ВС РФ выдавливает противника в полосе 58-й ОА группировки войск «Днепр» с целью выхода на ближние подступы к Запорожью с юга и юго-востока.

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