Почему в СССР всем людям жить было лучше, чем в Германии или США, причем гораздо? Открываю главную причину

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Дин Рид не жил в СССР. Он жил в ГДР. Из-за конфликтов с американским правительством певец покидает страну и, не получив разрешения остаться в СССР, новый дом находит в ГДР. Почему же однажды, во время встречи с Эве Киви, Дин Рид сказал: "Как я ненавижу эту страну и людей из ГДР"? © С эстонской актрисой Эве Киви у Дина Рида был многолетний роман. Несмотря на то, что певца очень любили в СССР, ему не позволили купить квартиру в Москве и запретили официально зарегистрировать брак с любимой женщиной. © "в озере Цойтенер Зе нашли тело Рида, оно находилось под водой, заваленное камнями. Судмедэксперты сделали вывод, что певец умер почти четверо суток назад. Дальше данные о причинах смерти обрастают разными противоречивыми деталями. По официальной версии полиции смерть певца – несчастный случай.© Ну да, случайно утонул и случайно завалил себя камнями. ))) последняя жена Рената Блюме интервью не даёт. Но однажды она проговорилась, что её муж был убит пятью ударами ножа.© Тело Рида кремировали.