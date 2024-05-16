Критикуя СССР, многие совершенно ничего не понимающие в прошлом нашей страны недалекие люди почему-то забывают, а то и вовсе не знают, что практически весь советский трудовой народ под управлением коммунистов если и не катался как сыр в масле, то жил очень хорошо, пользуясь совершенно всеми социальными благами, обеспеченными хорошо поставленной экономической системой.
Почему в СССР всем людям жить было лучше, чем в Германии или США, причем гораздо? Открываю главную причину
Комментарии
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Ингерман Ланская
только камуноиды додумались обдирать народ до нитки и на эти ворованные деньги Выборочно раздавать людям ими же заработанное - квартиры, мед.обслуживание, образование... вбивая в головы населению, что это дары камунодного режима.... более беспардонной ЛЖИ и такого наглого грабежа народа Не Знало Человечество!!!!
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2 час.
A
Anodtat
Ты ебладванша Ланская вспомни своим протухшим умом: Дин Рид .Инфузория заебавшая весь Мир Тесен.Когда ты сучка позорная заткнешся.Твои родители в гробах не раз уже перевернулись.Удались тварь.
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1 час.
HotRS
Дин Рид не жил в СССР. Он жил в ГДР. Из-за конфликтов с американским правительством певец покидает страну и, не получив разрешения остаться в СССР, новый дом находит в ГДР. Почему же однажды, во время встречи с Эве Киви, Дин Рид сказал: "Как я ненавижу эту страну и людей из ГДР"? © С эстонской актрисой Эве Киви у Дина Рида был многолетний роман. Несмотря на то, что певца очень любили в СССР, ему не позволили купить квартиру в Москве и запретили официально зарегистрировать брак с любимой женщиной. © "в озере Цойтенер Зе нашли тело Рида, оно находилось под водой, заваленное камнями. Судмедэксперты сделали вывод, что певец умер почти четверо суток назад. Дальше данные о причинах смерти обрастают разными противоречивыми деталями. По официальной версии полиции смерть певца – несчастный случай.© Ну да, случайно утонул и случайно завалил себя камнями. ))) последняя жена Рената Блюме интервью не даёт. Но однажды она проговорилась, что её муж был убит пятью ударами ножа.© Тело Рида кремировали.
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19 мин.
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